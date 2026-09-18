¡Toma nota!
¿Se acabó el vuelta y vuelta?: el truco de Joseba Arguiñano para conseguir el mejor bonito poco hecho
Siempre se ha dicho que, para conseguir un plato poco hecho, basta con vuelta y vuelta. No obstante, Joseba Arguiñano se ha quedado con el 50% de esta expresión a la hora de preparar un exquisito bonito.
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Mientras Paula Leitón preparaba una exquisita vinagreta, Joseba Arguiñano estaba al mando de los fogones. Se traía entre manos nada menos que dos buenas porciones de bonito; pero ¿cómo le gustan a la deportista? Paula no ha dudado y ha pedido el pescado “poco hecho”.
Cabría esperar que el chef apostara por el mítico vuelta y vuelta. Sin embargo, Joseba ha cambiado las reglas del juego para regalarnos un truco de gran valor. Y es que, en lugar de darle la vuelta a los pocos segundos de tocar la sartén, ha dejado que se cocine bien solo por un lado.
Al llevarlo al plato con la compota, lo ha colocado con el lado sin cocinar hacia abajo, dejando que el calor de la cebolla completara la cocción. Desde luego, el resultado tiene una pinta increíble. ¡Dale play al vídeo para ver cómo lo ha cocinado!
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