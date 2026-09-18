¿Se acabó el vuelta y vuelta?: el truco de Joseba Arguiñano para conseguir el mejor bonito poco hecho

Mientras Paula Leitón preparaba una exquisita vinagreta, Joseba Arguiñano estaba al mando de los fogones. Se traía entre manos nada menos que dos buenas porciones de bonito; pero ¿cómo le gustan a la deportista? Paula no ha dudado y ha pedido el pescado “poco hecho”.

Cabría esperar que el chef apostara por el mítico vuelta y vuelta. Sin embargo, Joseba ha cambiado las reglas del juego para regalarnos un truco de gran valor. Y es que, en lugar de darle la vuelta a los pocos segundos de tocar la sartén, ha dejado que se cocine bien solo por un lado.

Al llevarlo al plato con la compota, lo ha colocado con el lado sin cocinar hacia abajo, dejando que el calor de la cebolla completara la cocción. Desde luego, el resultado tiene una pinta increíble. ¡Dale play al vídeo para ver cómo lo ha cocinado!