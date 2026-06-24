¿Cómo sobrevivir a las noches de ola de calor en un pueblo? Las vecinas de Corpa (Madrid) nos muestran sus trucos infalibles

España alcanza temperaturas insólitas. Una ola de calor ha azotado nuestro país, afectando especialmente a algunas zonas de la Península y Baleares, que llegan a temperaturas máximas de 44ºC.

Las altas temperaturas, que son especialmente llamativas para el mes de junio, se mantendrán hasta mediados de la semana, obligando a muchas personas a buscar medidas desesperadas para mantenerse frescos.

En Y ahora Sonsoles nos hemos trasladado a Corpa, un municipio a las afueras de Madrid donde varias vecinas nos han enseñado cómo sobrellevan las noches en plena hora de calor. Una noche en la que a las 22:00 los termómetros aún marcaban los 33ºC.

Nos encontramos a las vecinas en la calle, pasando las últimas horas del día al aire libre y sobreviviendo al calor entre charlas, risas y abanicos. Una vez dentro de casa, nos muestran sus imprescindibles: aire acondicionado, ventiladores y ventanas bien abiertas.

El calor comienza antes de lo esperado este año, aunque las temperaturas volverán a descender a partir de mañana. ¡Dale al play para ver toda la información al completo!

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