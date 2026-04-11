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Si comes distraído, comes más: descubre algunos trucos para evitarlo

Comer sin prestar atención se convierte en un hábito cada vez más común, y sus efectos ya empiezan a notarse en la cantidad de calorías que ingerimos a diario.

Nutriman

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Cada vez más personas comen deprisa y con distracciones. Estudios recientes indican que una de cada cuatro realiza todas sus comidas en solitario, una tendencia que se asocia con distracciones y un mayor consumo de calorías.

Luis Alberto Zamora, conocido como Nutriman, explica que no basta con llenar el estómago para dejar de tener hambre. El cerebro necesita señales como ver, oler o saborear los alimentos para activar la sensación de saciedad, algo que se reduce cuando la atención está en otra cosa.

Las distracciones durante la comida, como el móvil, el ordenador o incluso la lectura, pueden aumentar notablemente la ingesta. En algunos casos, este incremento supera el 40%, especialmente en contextos sociales festivos donde la comida se alarga y se pierde la referencia de cuánto se ha comido.

Frente a esto, Nutriman recomienda comer con atención plena, sin pantallas y a un ritmo pausado. Pequeños hábitos como beber agua o dejar los cubiertos entre bocados ayudan a reducir la ingesta y a recuperar la conexión con las señales reales del cuerpo. ¡Dale al play para ver todos sus consejos!

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