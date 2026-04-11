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Los secretos de Elle MacPherson, Micrófono de Mask Singer: “Me enfoco en vivir el presente”

La estrella internacional ha sido la primera desenmascarada de la quinta edición de Mask Singer y nos cuenta secretos que no conocíamos.

Elle MacPherson, Micrófono de Mask Singer

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Julián López
Publicado:

La quinta edición de Mask Singer se ha estrenado por todo lo alto con unos ingredientes que apuntan al éxito: atractivas máscaras, sorprendentes desenmascaramientos y, sobre todo, grandes superestrellas internacionales.

La primera máscara en descubrir su identidad fue Micrófono, y la sorpresa se apoderó de todos en el plató de Mask Singer cuando se descubría el secreto: ¡Elle MacPherson, top model australiana, se escondía bajo la máscara!

Elle MacPherson estaba bajo Micrófono

Después de todas las emociones vividas sobre el escenario de Mask Singer, Elle MacPherson se sincera y nos desvela sus secretos. La top model australiana confiesa que no hay muchas cosas que le hagan enfadar, y que hay una serie que no puede parar de ver: “Creo que la he visto dos o tres veces”, desvela.

Además, nuestra Micrófono nos cuenta aquello con lo que no podría vivir en su casa y qué lugar en el mundo le gustaría visitar: “Me enfoco en vivir el presente”, confiesa, señalando que, allá donde esté, será feliz.

En el vídeo de arriba tienes todos los secretos de Elle MacPherson, la Micrófono de Mask Singer. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Elle MacPherson estaba bajo Micrófono

¡Elle MacPherson se escondía bajo la máscara de Micrófono! Mask Singer estrena temporada por todo lo alto

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