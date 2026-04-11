Las dudas iniciales de Bernd Schuster para ser Semáforo en Mask Singer: “Las cosas que no conozco me cuestan”

A todos los futboleros se nos iluminó la cara cuando Semáforo se quitó la máscara y descubrió su verdadera identidad: Bernd Schuster, exjugador y entrenador alemán, nos había engañado por completo y había aceptado el reto de Mask Singer.

Bernd Schuster nos ha contado cómo fue el momento en el que le propusieron participar en Mask Singer, unas dudas iniciales que compartió con su esposa. “Al principio, las cosas que no conozco me cuestan”, nos dice, pero dejó eso a un lado para disfrutar de lo que hace. “Hay que hacerlo, es nuevo y va a ser diferente”, nos confiesa Schuster, teniendo claro que acertó cuando decidió participar en Mask Singer.

Además, el momento en el que vio por primera vez a Semáforo, su nueva identidad en Mask Singer, se lo llevará para siempre en su corazón: “Fue amor a primera vista”, destaca el exjugador alemán con una sonrisa, señalando que se veía reflejado en esa máscara por unas particularidades que les caracterizan a ambos.

Bernd Schuster es historia del fútbol alemán y europeo, y ahora es también historia de Mask Singer como Semáforo, de quién se despide con un cálido mensaje de agradecimiento a una máscara que ya es por siempre suya. ¡Dale play al vídeo y no te pierdas todo lo que nos ha contado!