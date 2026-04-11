Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gala 1

La peculiar anécdota de María Parrado con Ana Mena que acabó… ¡con un diente roto!

La gaditana ha querido compartir con los espectadores un peculiar episodio que le ocurrió con la artista que acababa de imitar.

La peculiar anécdota de María Parrado con Ana Mena que acabó… ¡con un diente roto!

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

María Parrado lo ha dado todo en su primera actuación como concursante oficial en Tu cara me suena 13. La cantante nos ha emocionado y hecho bailar a partes iguales interpretando el exitoso tema de la malagueña ‘Carita triste’.

Después de recibir la valoración del jurado y antes de sentarse en el sofá con sus compañeros, María Parrado nos ha confesado que tiene una anécdota muy divertida con la artista que acababa de imitar.

“Lo estoy contando ahora y ella no lo sabe, pero espero que no se moleste”, ha comenzado explicando María antes de recordar lo que le ocurrió un día que fue a un concierto de Ana.

“Iba yo a saludarla, ella pegó un codazo, yo tenía un botellín de cristal y me rompió la paletita”, nos contaba María Parrado. ¡Escucha la historia completa dándole al play al vídeo de arriba!

Ilusión, ganas y emoción: Martín Savi define Tu cara me suena como “un hermoso desafío”

Ilusión, ganas y emoción: Martín Savi define Tu cara me suena como “un hermoso desafío”

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

¿Quién es el asesino?: “Todo lo que veáis puede ser una pista”

¿Quién es el asesino?: “Todo lo que veáis puede ser una pista”

La peculiar anécdota de María Parrado con Ana Mena que acabó… ¡con un diente roto!

La peculiar anécdota de María Parrado con Ana Mena que acabó… ¡con un diente roto!

Elle MacPherson, Micrófono de Mask Singer

Los secretos de Elle MacPherson, Micrófono de Mask Singer: “Me enfoco en vivir el presente”

La entrevista más personal de Laura Moure: "Tardé mucho en contar que estoy embarazada"
CONTENIDO EXCLUSIVO

La entrevista más personal de Laura Moure: "Tardé mucho en contar que estoy embarazada"

Arguiñano: descubre la receta de las míticas rosquillas de chocolate
¡Apúntalas!

Las rosquillas caseras fritas de Arguiñano que siempre salen bien: recetas y trucos indispensables

Tu cara me suena 13 arrasa como líder absoluto, el mejor estreno de toda la temporada de televisión
Audiencias

Tu cara me suena 13 arrasa como líder absoluto, el mejor estreno de temporada de toda la televisión

Antena 3 lidera el prime time del viernes (17,5%), y Tu cara me suena arrasa en su estreno (20,9%) como líder absoluto y el programa más visto de la televisión.

Manel Fuentes
Avance | A las 22:00 horas

Tres parejas ponen esta noche la guinda a la temporada de Atrapa un millón

Manel Fuentes presenta este último programa con tres parejas de concursantes. ¿Logrará alguna llevarse el botín de Atrapa un millón?

Dalia infidelidad

La infidelidad que vivió Dalia a un mes de su boda: "Nos casábamos en agosto y en junio me dijo que se había enamorado de otra"

De Chappel Roan a Nueva Línea: todos los retos de la segunda gala de Tu cara me suena

De Chappel Roan a Nueva Línea: todos los retos de la segunda gala de Tu cara me suena

María Parrado se lleva la primera victoria de la edición en una gala llena reencuentros, humor y show

María Parrado se lleva la primera victoria de la edición en una gala llena reencuentros, humor y show

Publicidad