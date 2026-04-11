La peculiar anécdota de María Parrado con Ana Mena que acabó… ¡con un diente roto!

María Parrado lo ha dado todo en su primera actuación como concursante oficial en Tu cara me suena 13. La cantante nos ha emocionado y hecho bailar a partes iguales interpretando el exitoso tema de la malagueña ‘Carita triste’.

Después de recibir la valoración del jurado y antes de sentarse en el sofá con sus compañeros, María Parrado nos ha confesado que tiene una anécdota muy divertida con la artista que acababa de imitar.

“Lo estoy contando ahora y ella no lo sabe, pero espero que no se moleste”, ha comenzado explicando María antes de recordar lo que le ocurrió un día que fue a un concierto de Ana.

“Iba yo a saludarla, ella pegó un codazo, yo tenía un botellín de cristal y me rompió la paletita”, nos contaba María Parrado. ¡Escucha la historia completa dándole al play al vídeo de arriba!