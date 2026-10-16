Roberto Leal, asombrado con la imagen de Mario Vaquerizo: “Te veo con el hombro más pronunciado”

Mario Vaquerizo y Topacio Fresh han regresado a Pasapalabra, en un cuarteto de invitados completado con Candela Serrat y Fran Perea. Además, se han puesto de acuerdo para liderar el regreso de una moda. “¿Ha vuelto la hombrera?”, ha preguntado Roberto Leal. La respuesta la tenía en los propios invitados del equipo naranja, color que sigue conservando Moisés tras el pasado empate en AlaZ contra David.

El presentador lo ha comprobado primero con la imagen de Mario. “¿Puede ser que estés en el gimnasio? Te veo con el hombro más pronunciado”, le ha comentado. Entre los dos han bromeado con el deseo de ser “ancho de espalda y estrecho de culo”. El cantante, aunque ha destacado que “es bueno hacer deporte”, lo que ha hecho es “adaptar la estética deportiva” con hombreras estilo fútbol americano.

Por su parte, Topacio ha optado por hombreras, pero con estilo “business woman”. “Antes era el oversize y ahora los 80”, ha explicado. ¡No te lo pierdas en el vídeo!