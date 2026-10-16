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Mejores momentos | 16 de octubre

La pillería de David y Moisés en La Pista: se ponen “creativos” y ponen a prueba a Roberto Leal

Al no reconocer la canción, ambos concursantes han ido inventándose la letra por si lograban acertar por casualidad… y el presentador ha flipado con sus versiones.

La pillería de David y Moisés en La Pista: se ponen “creativos” y ponen a prueba a Roberto Leal

La pillería de David y Moisés en La Pista: se ponen “creativos” y ponen a prueba a Roberto Leal

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La máxima de cualquier juego es que hay que intentarlo. David y Moisés se han acogido a ella ante una canción que ambos desconocían en su duelo en La Pista. Por eso, han optado por ponerse creativos e inventarse la letra, a ver si con alguna palabra lograban acertar de casualidad.

En este viaje musical al año 2021, quien primero lo ha intentado ha sido David con un “río” que rimaba con “mío”. Roberto Leal ha tenido que pedir que se comprobara si entraba el triple. Los dos concursantes han estado también muy originales tras conocer el verso de la canción: “La tensión nos mascaba a todas horas”. “El chicle”, ha dicho Moisés… por eso de ‘mascar’.

Aún quedaban más versiones ingeniosas tras el segundo fragmento, que han puesto a prueba al equipo de Pasapalabra. “No me mires así, Roberto, yo tengo que intentarlo”, le ha dicho David al ver cómo flipaba. Pero ha sido Moisés quien ha puesto la guinda con un insólito “Dale con el boom boom”. “Por favor, ¡seguridad!”, ha acabado bromeando el presentador. ¡Revive este hilarante duelo en el vídeo!

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