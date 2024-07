Carmen Quesada, viuda de Arturo Fernández, recuerda su elegancia: "Su mejor alimento era el público"

Arturo Fernández ha dejado en nuestra memoria multitud de momentos que siempre recordaremos. ¡Y su elegancia! "La elegancia te la da el público. El buen vestir no tiene nada que ver son ser elegante" señalaba un Arturo Fernández que no siempre vistió de traje.

El asturiano, en plena postguerra, llega por primera vez a Madrid con los bolsillos vacíos: "No tenía dinero para sacar el billete, valía 125 pesetas para ir a Asturias" confesaba en una entrevista en el año 1994.

Para ganarse la vida, Arturo trabaja como figurante hasta que un día le dan su primera frase como actor: "¿Todavía no has dicho en casa que te alistas hoy? Esa fue mi primera frase, hace tantísimos años y nunca se me olvidó".

Comienza así una carrera imparable marcada por una obsesión: su apariencia. Con sus primeros sueldos, Arturo moldea la imagen de hombre elegante que le abriría las puertas al mundo del cine.

A lo largo de su carrera rueda más de cien películas y comparte cartel con los actores más famosos del momento: Lina Morgan, Lola Flores o incluso Isabel Pantoja: "Yo he tenido fortuna de besar a Isabel Pantoja y puedo decir que besa muy bien. No tan bien como yo, porque yo cuando beso mato".

Hace cinco años el cine español pierde a su último gran galán. Arturo Fernández fallece a los 90 años tras una complicación estomacal.

En Y ahora Sonsoles hemos recordado su figura y hemos hablado con Carmen Quesada, su viuda: "Ahora me ha tocado vivir sin él" recordando que "he tenido la inmensa suerte de trabajar a su lado".

No han faltado referencia a la elegancia que desprendía: "Tenía una planta extraordinaria".