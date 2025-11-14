Antena 3 LogoAntena3
Polémica

Andrés Burguera carga de nuevo contra Pajares tras sus últimas declaraciones: "No obligo a nadie a tener una relación"

Andrés Pajares ha hablado sobre sus dos hijos. Para Maricielo ha tenido palabras de cariño, pero con Burguera ha sido algo irónico, cosa que no ha sentado muy bien al hijo de Pajares.

Andrés Burguera

Andrés Pajares ha reaparecido para ceder un busto suyo al Teatro Amaya y durante el acto ha hablado de sus dos hijos. A Maricielo se ha dirigido con palabras cariñosas, mientras que con Andrés Burguera ha sido más irónico.

El actor ha hecho referencia a la reaparición de Burguera, que llamó la atención de muchos por su cambio físico. "Está en El Retiro, es que como está jubilado, va a El Retiro y se pasea", ha advertido.

El comentario no ha sentado bien al hijo de Pajares, que ha reaccionado en nuestro programa. "En El Retiro está más él, porque yo no estoy jubilado, yo voy mucho porque puedo ir, hay otros que tienen que ir en silla de ruedas, porque si no, no pueden", sentencia.

Además, Burguera ha aclarado que no ha recibido ninguna invitación para el acto de cesión del busto de su padre: "La relación es la que uno quiere tener, no obligo a nadie a tener una relación". ¿Será este el inicio de una nueva guerra en la familia Pajares?

