Carlos Ferello, pasajero evacuado del MV Hondius: "Nos hicieron usar mascarilla, dividirnos y tratar de no estar en grupo"

El buque MV Hondius ha realizado un desembarco histórico. Los 14 españoles que viajaban en el crucero de lujo ya han sido trasladados a Madrid, donde permanecerán 42 días en cuarentena en el hospital Gómez Ulla.

Mientras España trata de contener los contagios, nuevos positivos amenazan a nivel global. Los últimos: una mujer francesa y un hombre americano que han dado positivo.

Carlos Ferello es uno de los pasajeros argentinos que viajaba a bordo del buque y que ya ha sido evacuado. Este ha sido trasladado a Ámsterdam, donde le realizarán distintos chequeos médicos, aunque no presenta ningún síntoma.

"No he tenido contacto con ellos, con la francesa menos", afirma Ferello. Este asegura que está tranquilo y que, desde el momento en el que se conoció el primer caso de hantavirus dentro del barco, se tomaron medidas de seguridad.

Las principales medidas que se recomendaron a los pasajeros fueron el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad. Unas medidas que, espera, hayan frenado el contagio entre los pasajeros.