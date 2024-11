Bernardo 'El Asturiano', el gran amor de Antonio Canales: "Lleva su nombre tatuado en el pecho"

Antonio Canales está en el punto de mira. Desde que su casera Pilar le acusó de inquiokupa que no pagaba el alquiler desde hace más de tres meses, el bailaor no ha dejado indiferente.

Ayer mismo, Canales confesaba que había denunciado a Pilar por difamación. Además, se escondía de los medios acompañado por un escolta improvisado, su amigo Bernardo 'El Asturiano', que insistía en que nos dirigiésemos a él como "excelentísimo señor don Antonio Canales".

Bernardo es cocinero en un conocido restaurante de Madrid. El bailaor mencionó a su 'Asturiano' en varias ocasiones, llegando a hablar de compromiso y dedicándole poemas en redes.

Según Canales, se conocieron hace diez años y llevan tres juntos. "Me he grabado su nombre en el pecho y le he dicho: eres el último", advierte el bailaor en una entrevista en Diez Minutos.

Daniel Carande, el periodista al que Canales le confesó su historia de amor, ha dado más detalles: "Cuando ellos se conocieron, Canales tenía pareja y Bernardo estaba casado con una mujer".

El bailaor le apoya incondicionalmente, así como Bernardo le apoya en su momento más polémico. ¡No te pierdas todos los detalles en el video de arriba!