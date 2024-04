El azúcar y otros ingredientes ocultos de alimentos como el pan de molde, los yogures o las barritas de cereales

Nutrimán ha estado en casa de Lola, una mujer de 87 años de Fuenlabrada (Madrid), que ha contado que está desesperada porque le sube el azúcar cuando ella no come nada de dulce. Y es que el nutricionista le ha explicado que hay alimentos que contienen azúcar, aunque pensemos que no.

Pan de molde, yogures, chocolate, kétchup o barritas de cereales tienen más azúcar del que pensamos, por lo que si lo comemos estamos ingiriendo una gran cantidad de azúcar. "Hay ingredientes ocultos que no sabemos que están ahí", ha asegurado.

El pan de molde, por ejemplo, no solo tiene mucho azúcar sino también grasa, que es lo que hace que dure más que una barra de pan normal. La carne picada envasada suele tener también almidón para mejorar su aspecto, o también a la pechuga de pavo que lleva fécula de patata para que retenga agua y se mantenga fresco.

Por último, los palitos de cangrejo llevan clara de huevo que es lo que compacta.