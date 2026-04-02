Apalean al presunto agresor de Izan, el joven con discapacidad humillado en vídeo: "Me duele mucho verlo, no sé quiénes son"

Izan, un joven con un 45% de discapacidad, fue víctima de un terrible episodio. Un grupo de chicos que fingían ser sus amigos le engañaron para quedar, cuando lo que querían era agredirle y grabarlo para después difundirlo en redes sociales.

Ahora, los papeles parecen haberse invertido y es el agresor de Izan el que se ha convertido en el agredido. Mismo modus operandi: apalizado y grabado en vídeo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Izan, que afirma que no tiene nada que ver con la paliza y que nunca le ha deseado el mal a su agresor. "No tengo ni idea de quiénes son", asegura Izan, "me duele ver estas imágenes porque le han reventado vivo".

La situación es la misma, pero cambian los papeles. Dos agresiones exactamente iguales que los Mossos d'Esquadra investigan. ¿Quién se ha tomado la justicia por su mano?