Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria: "Su hijo dice que evoluciona despacio, pero va bien"

Ayer, el país amanecía con noticias que aseguraban que Antonio Tejero, el teniente coronel que protagonizó el golpe del 23-F, había fallecido a sus 93 años. Una noticia que su familia tuvo que salir a desmentir.

El exmilitar estuvo ingresado en el hospital privado de Carcaixent (Valencia) en estado crítico. Sin embargo, según nos contó su hijo Ramón, experimentó una gran mejoría durante la tarde.

Hoy, Tejero recibe el alta hospitalaria y vuelve a casa. "Según nos dice su hijo Ramón evoluciona despacio, pero va bien", nos cuenta nuestro compañero Pablo Muñiz, "sigue tranquilo y sereno".

Su familia se muestra unida, pero parece estar molesta con los medios, que dieron por muerto a Tejero cuando hoy vuelve a casa. Por eso, hoy emiten el comunicado del alta hospitalaria y su deseo de una pronta recuperación en el entorno familiar.