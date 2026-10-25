¡Melendi cierra su equipo por todo lo alto! Un megabloqueo le asegura la voz de Ana

¡Melendi ha cerrado su equipo en La Voz 2026 de una forma espectacular! El coach asturiano ha protagonizado uno de los grandes momentos de las últimas Audiciones a ciegas gracias a Ana, una talent que ha conseguido emocionar a todos con una actuación en recuerdo de sus padres fallecidos.

Su interpretación ha sido tan especial que ha conseguido un pleno, logrando que los cuatro coaches se girasen. Sin embargo, cuando parecía que Ana tendría que elegir entre todos ellos, Melendi ha sorprendido a sus compañeros utilizando su megabloqueo para dejarles sin ninguna posibilidad.

“Eres emoción pura”, le ha dicho el asturiano a la talent, asegurando que precisamente esa emoción era lo que llevaba buscando durante todas las Audiciones a ciegas.

Con este movimiento, Melendi ha conseguido incorporar a Ana y completar su equipo de cara a la siguiente fase de La Voz 2026. ¡Un cierre de Audiciones a ciegas por todo lo alto!