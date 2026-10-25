Así se fraguó la narración de Paco González del histórico gol de Iniesta en Sudáfrica: “Estaba concentrado en no cagarla”

La visita de Paco González a El Hormiguero dejó un sinfín de anécdotas y momentos para el recuerdo en Antena 3, una entrevista en la que tuvo gran peso la figura de Pepe Domingo Castaño, que nos dejó hace tres años.

Durante su charla con Pablo Motos, el célebre locutor de radio echó la vista atrás para rememorar aquel glorioso 11 de julio de 2010 en Johannesburgo, instante en el que la selección española tocó el cielo futbolístico.

Lejos de la imagen puramente poética o épica que los aficionados guardan de aquella retransmisión histórica, el periodista quiso confesar cuál era su verdadera prioridad mental en el segundo exacto en el que el balón cruzó la línea de gol.

Lejos de pensar en frases para la posteridad, la presión del directo y la magnitud del momento atenazaron al comunicador, cuya máxima preocupación era no cometer ningún error imperdonable ante millones de espectadores.

De hecho, Paco González ha reconocido que no quería emular ninguna de las narraciones que hacen los locutores argentinos, caracterizados por dejarse llevar por la pasión de una manera desmedida.

"Estaba concentrado en no cagarla", reconoció Paco González entre las risas, desmitificando con su habitual naturalidad la tensión extrema que se vive en una cabina cuando se juega un partido de semejante trascendencia.