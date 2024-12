Ana Obregón responde a Millán Salcedo: "¿Tú te crees que yo tenía tiempo de ir por despachos con un niño pequeño?"

Millán Salcedo ha concedido una entrevista que ha hecho saltar chispas en el mundo de la farándula. No solo ha destapado el motivo de la separación de Martes y Trece, atacando a Josema Yuste y Flo, sino que también ha cargado con Ana Obregón.

El humorista ha asegurado que fue ella quien se encargó de dinamitar la serie Kety no Para, una comedia creada por él en 1997. La serie se emitía justo antes de ¿Qué apostamos?, presentado por Ana Obregón y Millán Salcedo ha desvelado: "Ella se encargó de ir de despacho en despacho hasta lograr quitarla. Y eso que éramos amigos íntimos".

En Y ahora Sonsoles, Ana Obregón no ha dudado en responder a las declaraciones de Millán Salcedo. La actriz ha relatado cómo comenzó su relación de amistad con Martes y Trece, que parecía alargarse hasta día de hoy. "Les quiero muchísimo a los dos, aunque Millán no debe de quererme y me acabo de enterar".

Ana Obregón ha afirmado que le han dolido mucho las palabras de Millán Salcedo: "No sé qué le ha pasado". Según nos cuenta, en aquella época ella trabajaba mucho y acaba de tener a su hijo. "¿Tú te crees que yo tenía tiempo de ir por despachos con un niño pequeño?", ha preguntado. ¡No te pierdas su respuesta en el video!