Ana Obregón, tras ponerse en duda la paternidad de Anita: "No me dejan superar la muerte de mi hijo"

Ana Obregón vuelve a estar en el ojo del huracán. Después de ser duramente criticada por exponer a su hija Anita en portadas de revistas, la actriz protagoniza una nueva polémica.

La revista Lecturas ha puesto en duda la paternidad de Anita, después de que Alessandro Lecquio asegurara en televisión: "No es hija de mi hijo Aless, es hija de Ana". Además, ha llevado a debate la legalidad de la adopción y del proceso de gestación subrogada en nuestro país.

La reacción de Ana no se ha hecho esperar, completamente incrédula y tajante. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con ella y asegura que está destrozada.

"No me dejan superar la muerte de mi hijo", señala. Pese a que la ilusión ha vuelto a su vida después de la muerte de su hijo Alejandro, la actriz asegura que no le permiten ser feliz.

Aunque Ana admite estar rota, sabe que no puede dejarse caer. "Esta niña depende de mí y yo no puedo estar mal", afirma. ¡Dale al play para escucharla!