Estos son los oficios mejor pagados en España en 2025

La escasez de mano de obra cualificada, impulsa los salarios en los oficios tradicionales como la carpintería o la fontanería.

Carpinteros

CarpinterosEFE

Marta Alarcón García
Publicado:

El 80% de los jóvenes españoles tienen titulación superior, un máster y tres idiomas de media, pero escasean los oficios. Según los expertos, los próximos millonarios del mundo serán los especialistas de esos oficios, que montarán empresas de gran volumen.

Pero, de momento, escasean fontaneros, carpinteros, electricistas y albañiles, esto es así debido al envejecimiento de la población activa en estos sectores, ya que muchos de ellos se están acercando a la edad de jubilación.

Fontaneros y electricistas, las profesiones mejor pagadas

La escasez de estos perfiles, hace que los salarios suban. Según un estudio publicado por Cronoshare, entre los oficios mejor pagados en España en el año 2025 están los electricistas y los fontaneros. En concreto, el salario de los electricistas ronda entre los 2.500 y los 3.500 euros, y el salario de los fontaneros oscila entre los 2.000 y los 3.500 euros mensuales.

Los servicios de albañilería, carpintería y pintura también han sido muy demandados en este 2025, lo que ha hecho que sus salarios también aumenten. Concretamente, el suelo de un albañil autónomo podría rondar entre los 1.500 y los 2.500 euros al mes; un carpintero rondaría entre los 2.100 y los 2.900 euros y el sueldo de un pintor podría ascender a los 2.300 euros al mes.

¿Por qué suben los salarios en los oficios tradicionales?

El aumento del coste de los servicios como la fontanería, la carpintería o la albañilería, viene derivado de la falta de mano de obra en estos sectores. Esto es así porque en los últimos años, debido a la falta de oferta de obra nueva, en España se ha disparado la tendencia de comprar viviendas de segunda mano para reformar. Lo que ha provocado un aumento de la demanda de los servicios relacionados con la rehabilitación de inmuebles y las reformas.

Profesiones mejor pagadas fuera de los oficios tradicionales

Según un informe de LHH Recruitment Solutions, fuera de las profesiones tradicionales, el perfil mejor pagado es el del experto en ciberseguridad, con sueldos que oscilan entre los 70.000 y los 90.000 euros anuales, también destaca la alta demanda de científicos de datos con experiencia, que pueden alcanzar los 60.000 euros al años.

En el sector sanitario, los dermatólogos se posicionan como los mejor pagados dentro del ámbito clínico, con retribuciones que pueden alcanzar los 120.000 euros brutos al año. La ingeniería sigue siendo una apuesta segura, ya que profesionales como el plant manager pueden alcanzar los 115.000 euros. En el ámbito de la construcción, los jefes de obra pueden llegar a cobrar entre los 55.000 y los 120.000 euros al año.

