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Alfonso Villares se pronuncia en exclusiva tras el archivo de la denuncia: "Ahora, a retomar mi vida privada y profesional"

El exconsejero de Mar de la Xunta de Galicia ha hablado por primera vez tras archivarse su denuncia por presunta agresión sexual. Una causa que, según Villares, le ha hecho un "daño irreparable".

Alfonso Villares

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Hace una semana, la justicia archivaba la denuncia contra Alfonso Villares, exconsejero de Mar de la Xunta de Galicia, por presunta agresión sexual. Una denuncia que fue interpuesta por la actriz Paloma Lago y que, según la Audiencia Provincial de A Coruña, no tenía indicios fundamentados para que la causa siguiera adelante.

Ahora, Villares ha hablado por primera vez, expresando su deseo de volver a la política tras el archivo de la denuncia. Sin embargo, denuncia que las acusaciones le han hecho un "daño irreparable".

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Alfonso Villares en exclusiva. Este se ha mostrado con ganas de retomar su vida privada y profesional, asegurando que siempre confió en la justicia. "Tenía ganas de hablar", señala.

Alfonso Villares ha logrado por fin el final que siempre sostuvo que llegaría, ya que desde el principio defendió su inocencia. ¡Dale al play para enterarte de todo!

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