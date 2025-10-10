El alegato de Elisa Beni por los mensajes de Ábalos: "Es estremecedor que alguien de izquierdas use la necesidad de mujeres prostituidas"

Nuevos mensajes en la 'trama Koldo y Ábalos' revelan el trato que daban a las mujeres el exministro José Luis Ábalos y su hombre de confianza, Koldo García. Y sobre todo, cómo se referían a ellas en sus comunicaciones vía mensaje. En algunos de esos mensajes Ábalos le pide a Koldo que le ingrese 100 euros a una de las prostitutas con las que presuntamente mantuvo encuentros íntimos. Se trataría de Gabriela, una mujer de nacionalidad rumana que le dice al del PSOE que lleva un día sin poder dar de comer a sus hijos y le pide que la ayude. Ábalos le ordena a Koldo ingresarle 100 euros y bromea diciendo que debería poder desgravarse esa cifra como acción caritativa.

La periodista y colaboradora de Espejo Publico Elisa Beni cree que en esta conversación, "a parte de la cuestión feminista está la cuestión socialista". "Es tan estremecedor que una persona que se dice de izquierdas esté usando la necesidad de mujeres prostituidas", apunta.

"No hizo nada para buscarles un trabajo o ayudarlas con una salida"

En otra conversación dice Gabriela que se va a Rumanía ya que en España vive en unas condiciones infames porque no puede dar de comer a sus hijos. Le pide dinero a Ábalos para el billete de su hija. Para volar con la niña le solicitan un billete de adulto, que es más caro. Le dice a Ábalos que si es necesario le manda una fotografía del billete de avión. "Que una persona socialista se haya estado aprovechando de la debilidad y pobreza de mujeres que no tienen para dar de comer a sus hijos y que no haya hecho nada por encontrarles un trabajo o darles una salida en una empresa pública...", prosigue argumentando Beni en contra de ese trato.

"¿Por qué tenemos que tener a esta chusma gobernándonos?"

A Elisa Beni no le convence la explicación de que no debemos meternos en la vida privada de nuestros políticos. "Yo sí me meto, de los miles de personas que hay en este país con derecho a ser electos ¿por qué tenemos que tener a esta chusma gobernándonos?", se pregunta.

Reflexiona señalando que cuánta gente en su entorno tiene personas así que se dediquen a estas cosas y vivan de esa manera. "¿Cuánta gente honesta hay en este país que podría desnudar su vida?. Sí importa porque usan dinero público, el que es capaz de ciertas cosas en su vida privada es probable que en la pública también lo sea.

Juan Fernández- Miranda, adjunto al director de El Confidencial, entiende que desde la perspectiva liberal hay que permitir a cada uno que haga lo que quiera en su vida privada. "Por la noche no puedes tratar a una mujer como 'puta 1' y luego dar lecciones de abolir la prostitución y ser estandarte del feminismo. Hay que encontrar en la vida privada de la gente coherencia porque el mensaje político de tu partido se desmonta".

