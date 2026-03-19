¿Con qué famoso le confundieron? La anécdota de J.J. Vaquero que provoca las risas en Pasapalabra

La bienvenida de Roberto Leal al nuevo cuarteto de invitados de Pasapalabra se ha convertido en una curiosa charla sobre parecidos razonables. El tema ha surgido por casualidad, cuando J.J. Vaquero ha comentado que va a llevar la chapa con su nombre por la calle. “La gente me conoce y no sabe de qué”, ha afirmado. El presentador se ha sentido identificado porque muchas veces le dicen “el de La Ruleta”, y después también ha contado que le llaman Roberto Brasero. “Será porque eres un señor de Sevilla con la sangre caliente”, ha bromeado Llum Barrera.

Vaquero ha confesado lo que le ocurrió en Italia. Se encontró con Berto Romero. “La gente nos conoce, pero no sabe bien”, ha asegurado. Estaban conversando cuando un grupo de español pasó por su lado y escuchó que uno comentaba: “Mira, Vaquerizo y Buenafuente”.

La anécdota ha dado pie para que el resto de los invitados también hablen de sus parecidos razonables. “No sé si me confunden con Becky G o con Kenny G, pero todo lo que es G me suena guay”, ha dicho Llum entre risas. Por su parte, Adrián Lastra ha contado lo que le ocurrió “de noche” con una chica. ¡Descubre todos los detalles en el vídeo!