"Me acosaba encargando comida a restaurantes": la desesperante situación que vive Antía

Antía mantuvo una breve conversación con un chico a través de redes sociales. Sin embargo, llega un momento en el que decide dejar de seguir hablando con él.

“A la primera llamada pensé que era una broma, luego empecé a asustarme" ha señalado Antía: "Le dejé de hablar y le bloqueé y me empezó a llamar".

Cuando decide bloquearle y poner fin, las llamadas empiezan a surgir. Ocurren hasta 83 en tan solo media hora. Siempre con insultos, acoso y mensajes intimidantes.

La situación fue a más porque el chico empezó a llamar a distintos restaurantes en su nombre, haciendo varios pedidos. Más de 30.

Antía ya ha denunciado la situación y está a la espera de la justicia. Una situación desesperante que refleja el acoso que puede nacer desde las redes sociales.