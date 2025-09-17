Evita levantarte al baño por las noches con los consejos saludables de Boticaria García

Despertarse en mitad de la noche para ir al baño es algo que ocurre de forma habitual en las personas. Lo complicado es recuperar el sueño cuando vuelves a la cama. ¿Habría alguna manera de evitarlo? ¡Boticaria García nos resuelve la duda!

Levantarse al baño en medio de la noche puede ser un indicador de que la persona está teniendo problemas de salud. En el caso de las mujeres, suele estar relacionado con infecciones de orina.

Entre todos los consejos que nos ha contado, están los alimentos que debemos evitar para no tener que despertarnos e ir al baño. Se encuentran los alimentos diuréticos, las verduras o incluso algunas legumbres y frutos secos.

¿De que otras maneras podemos lograr no desvelarnos en mitad de la noche?