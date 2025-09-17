Antena 3 LogoAntena3
Evita levantarte al baño por las noches con los consejos saludables de Boticaria García

¿Quién no se ha levantado en mitad de la noche para ir al baño? Si te ocurre, puede significar varias cosas, entre ellas, problemas de salud. Sin embargo, también depende de lo que comas por la noche.

Óscar Martín
Despertarse en mitad de la noche para ir al baño es algo que ocurre de forma habitual en las personas. Lo complicado es recuperar el sueño cuando vuelves a la cama. ¿Habría alguna manera de evitarlo? ¡Boticaria García nos resuelve la duda!

Levantarse al baño en medio de la noche puede ser un indicador de que la persona está teniendo problemas de salud. En el caso de las mujeres, suele estar relacionado con infecciones de orina.

Entre todos los consejos que nos ha contado, están los alimentos que debemos evitar para no tener que despertarnos e ir al baño. Se encuentran los alimentos diuréticos, las verduras o incluso algunas legumbres y frutos secos.

¿De que otras maneras podemos lograr no desvelarnos en mitad de la noche?

¿Sabes cuál es tu edad biológica? Boticaria García nos cuenta cómo averiguarlo con un sencillo test

Boticaria García
