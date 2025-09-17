Antena 3 LogoAntena3
"Era sonámbula": Muere la niña de cuatro años que cayó al vacío desde un quinto piso

Una menor de cuatro años que presentaba varios episodios de sonambulismo cayó el otro día al vacío. No había ningún adulto presente en el momento de los hechos.

Óscar Martín
Una niña de tan solo cuatro años ha fallecido tras caer al vacío desde un quinto piso en plena madrugada en Calpe. La pequeña era sonámbula y se subió al balcón dormida.

Ahora, la investigación apunta a que no había ningún adulto en la casa en ese preciso momento. Por ese motivo, la menor pudo trepar por una barandilla, perder el equilibrio y caer sobre un vehículo estacionado.

Consiguen trasladarla con vida hasta el hospital donde permanece ingresada en estado crítico, hasta que pasan cinco días y fallece.

La niña, que manifestó episodios de funambulismo, se encontraba en casa con otros dos menores. Un bebé de un año y un adolescente de 14 años a cargo de los pequeños.

