Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nos trasladamos a Lisboa para dar la última hora del accidente mortal en un funicular

Un accidente en un funicular deja 16 fallecidos y varios heridos, dos de ellos españoles. Hoy, te contamos todas las novedades sobre el caso.

Sonsoles Ónega

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Asciende a 16 el número de fallecidos tras estrellarse un funicular en Lisboa lleno de gente. Las personas que viajaban en su interior se precipitaron por la fuerte pendiente y aún se estudian los motivos del accidente.

En Y ahora Sonsoles, nos trasladamos a Lisboa para tratar de esclarecer los hechos y pendientes de los dos españoles que han resultado heridos. ¿Qué pudo ocurrir?

Además, conoceremos la opinión de Andrés Pajares tras la entrevista que dio en nuestro programa su hijo. ¿Qué opina de los titulares que dio? ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!

Programas

