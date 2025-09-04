Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nos trasladamos a Lisboa para dar la última hora del accidente mortal en un funicular

Asciende a 16 el número de fallecidos tras estrellarse un funicular en Lisboa lleno de gente. Las personas que viajaban en su interior se precipitaron por la fuerte pendiente y aún se estudian los motivos del accidente.

En Y ahora Sonsoles, nos trasladamos a Lisboa para tratar de esclarecer los hechos y pendientes de los dos españoles que han resultado heridos. ¿Qué pudo ocurrir?

