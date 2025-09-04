¡Qué puntería! Álvaro consigue caer en el Bote y se lleva un total de 4.075 euros

Álvaro, concursante del atril azul, ha venido desde Ávila para jugar con todas sus ganas en La ruleta de la suerte. Todo el rato ha demostrado tener muy buena puntería, acumulando incluso el Gran premio.

Por si fuera poco, el abulense ha conseguido caer en el deseado Bote. Incluso, Jorge Fernández ha querido felicitarlo. Finalmente, el programa ha terminado con muy buen marcador para Álvaro.

