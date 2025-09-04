Antena 3 LogoAntena3
Cachi se atreve con el gajo Exprés y resuelve un panel que parecía imposible de resolver

La concursante del atril rojo ha acertado el panel a punto de acabarse el tiempo.

Cachi se atreve con el gajo Exprés y resuelve un panel que parecía imposible de resolver

Arancha Mela
Cachi, la concursante del atril rojo, ha caído en el gajo Exprés al principio de este panel. Tanto Jorge Fernández como los presentes en el plató dudaban mucho que fuera posible que la concursante lo resolviera a tiempo.

Sin embargo, ha decidido levantar el gajo y se ha apañado para acertar el panel en tiempo récord. Eso sí, los nervios han sido palpables en la cuenta atrás.

¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre la jugada de Cachi!

