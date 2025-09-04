Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Estreno el sábado

Joaquín y Susana intentan adivinar las frases de Emparejados: ¿Quién dijo "yo hago el amor casi todos los días"?

La pareja ha intentado recordar quién de los invitados o si ellos mismos han sido los protagonistas de estas frases en Emparejados.

Juega al ¿quién dijo está frase?

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

“Tú tienes más cicatrices que un torero” ha sido la frase que Susana Saborido no recordaba de Joaquín. Palabras que han hecho sonreír al presentador de Emparejados al recordar la frase.

Joaquín y Susana se divierten averiguando la relación de famosos

Sobre el enunciado de “yo hago el amor casi todos los días”, Susana Saborido tenía claro que la frase no era suya, mientras Joaquín ha sabido ponerle autor, Manuel Benítez.

Ambos han coincidido en las palabras de Rochi Laffon y no han dudado en la frase de Bertín Osborne sobre las amigas de su hija.

Sobre quién subrayó que tiene una cama de dos metros y medio para no rozarse la pareja ha discrepado, mientras Susana ponía esas palabras a ambos, Joaquín ha tenido claro que ese enunciado era de su mujer.

No te pierdas el divertido momento vivido por Joaquín y Susana y disfruta del estreno de Emparejados el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Joaquín y Susana en Vitoria

Joaquín y Susana intentan adivinar las frases de Emparejados: ¿Quién dijo "yo hago el amor casi todos los días"?

¡Qué puntería! Álvaro consigue caer el Bote y se lleva un total de 4.075 euros

¡Qué puntería! Álvaro consigue caer en el Bote y se lleva un total de 4.075 euros

Cachi se atreve con el gajo Exprés y resuelve un panel que parecía imposible de resolver

Cachi se atreve con el gajo Exprés y resuelve un panel que parecía imposible de resolver

Jorge Fernández, sorprendido ante el tremendo despiste de Julio: “¡No hace falta!”
Mejores momentos | 4 de septiembre

Jorge Fernández, sorprendido ante el tremendo despiste de Julio: “¡No hace falta!”

Negociador de la Policía Nacional
Negociadores

Rehenes, suicidas, secuestradores… Así trabaja un negociador de la Policía

Marcos de Quinto pide al Rey evitar sonreir al Fiscal General
Fiscal General

Marcos de Quinto pide al Rey intervenir ante "el destrozo de las instituciones"

El empresario y exdiputado reclama a Felipe VI que actúe por considerar que "las instituciones no están funcionando como debieran". De Quinto, que se declara monárquico, ve al Rey en un compromiso en su encuentro con el fiscal general del Estado tras su imputación.

Padre Ángel
Israel

El padre Ángel cuenta desde Jordania la realidad de los niños a los que ayuda tras salir de Gaza: "Uno ha sido mordido por uno de los perros"

El sacerdote se encentra en Jordania ayudando a las familias de Gaza que han tenido que abandonar la ciudad por culpa de la guerra.

Postre exprés de Karlos Arguiñano: mousse de chocolate con chantilly

Mousse de chocolate con chantilly de Arguiñano: un postre delicioso

Karlos Arguiñano: conejo al tomillo, una receta perfecta para el fin de semana en familia

Una receta para triunfar en familia: conejo al tomillo de Karlos Arguiñano

Alcalde Begíjar

"¿Pero estamos hablando de personas?": La viral reacción del alcalde de Begíjar por la presencia de menores migrantes en su pueblo

Publicidad