Los abuelos de Omar Montes se rompen en lágrimas al hablar de él: "No es nuestro hijo, pero como si lo fuera"

Omar Montes se han convertido en uno de los artistas del momento. Su música resuena en todas las radios y en apenas unos años, el artista ha conseguido tocar el cielo en la industria.

Sin embargo, el éxito no le hace olvidarse de lo más importante: la familia. En redes sociales y entrevistas, Omar presume de los suyos asegurando que no hay nada que le guste más al artista que cumplir los sueños de su familia que él nunca pudo cumplir cuando era niño.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con sus abuelos, Mari Ángeles y Rodolfo. Ambos han asegurado que, aunque su nieto se ha hecho mayor y ha cambiado inevitablemente, sigue siendo igual de humilde que antes de ser famoso.

Sus abuelos mantienen una relación con Omar que es prácticamente la de unos padres con sus hijos. "No es mi hijo, pero como si lo fuera", ha asegurado Rodolfo, emocionado, "el día que me muera, que me entierren con la gorra de él".

Según nos cuentan, Omar siempre está pendiente de ellos y de cuidarles. "A todas horas nos llama y nos propone planes, pero a veces no damos de sí para tanto", señala Mari Ángeles.

Una familia orgullosa que ha visto crecer a su nieto en la música hasta convertirse en Omar Montes, el referente musical del momento. ¡Dale al play para escuchar a sus abuelos!