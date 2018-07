Germán Scasso protagoniza la llamada más romántica como Stevie Wonder

ACTUACIONES GALA 8 | GERMÁN SCASSO

Germán Scasso ha llegado a ‘Tu cara no me suena todavía’ celebrando el amor con la canción ‘I just called to say I love you’ del cantante Stevie Wonder. El concursante se ha dejado el alma para llevar las emociones a los espectadores y lo ha conseguido. ¡Viva tu voz y vivas tú, Germán!