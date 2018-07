Ruth Calixta se mete en la piel de una despampanante Christina Aguilera interpretando 'Lady Marmalade'

Chenoa, sobre la actuación de Ruth Calixta: “Estoy en shock”

El jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’ se ha estrenado a valorar las actuaciones de los anónimos con Ruth Calixta, que ha interpretado la canción ‘Lady Marmalade’, de Christina Aguilera. Chenoa ha reconocido estar en shock tras esta primera actuación, y la hermana de la artista, que se encontraba entre el público, se ha emocionado al verla actuar.

Ruth Calixta: "Cuando era pequeña yo veía videoclips en lugar de dibujos animados"

La primera vez que Ruth Calixta se subió a un escenario fue a los 16 años en el Casino de Mallorca y cantó 'At last'. Entonces se lo tomaba como un hobby, y era dependienta de una tienda de ropa. Desde el 2010 ya solo se dedica a cantar. Del programa espera disfrutar, no ponerse nerviosa y que la gente le vea. Ruth ha confesado: “Cuando vi que Mónica Naranjo va a ser jurado casi me muero porque me encanta esta mujer. Si la puedo conocer, ya voy a ser feliz”.