MEJORES MOMENTOS | GALA 3

Roko, que llega a 'Tu cara no me suena todavía' para imitar a Diana Ross and The Supremes, aprovecha su visita para regalarnos otro momentazo de lo más sensual. La cantante se atreve a recrear el videoclip de 'Toxic' de Britney Spears como ya lo hizo un auxiliar de vuelo malasio que revolucionó las redes.