Yenesi brilla como el sol de México con 'La chica del bikini azul' de Luis Miguel

Yenesi arrancó su andadura en Tu cara me suena metiéndose en la piel de una de las voces más reconocidas del país: Amaia Montero. Aunque los nervios no estuvieron de su parte y Àngel Llàcer le aconsejó que, a partir de ahora, debe dejarlos en casa, no obtuvo malas notas por su imitación.

En esta segunda gala, Yenesi ha llenado el plató de Tu cara me suena de sol, playa y nostalgia con su imitación de Luis Miguel. La cantante y actriz ha sorprendido al público con una divertida y veraniega interpretación de ‘La chica del bikini azul’, capturando el estilo juvenil y seductor del ‘Sol de México’ en sus primeros años de carrera.

La actuación ha sido una explosión de color y energía. Yenesi se ha lanzado a la mesa del jurado con intención de sacar el lado seductor de Luis Miguel con Chenoa y lo ha conseguido con creces.

La entrega y desparpajo de la concursante le han ayudado a soltarse en su segunda imitación en el programa y Àngel Llàcer le ha prometido una nota de dos dígitos esta noche. ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!