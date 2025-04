Así comienza la segunda gala de Tu cara me suena: Àngel Llàcer, decidido a defender su 'barbaridad intergaláctica' hasta el final

La primera gala de la duodécima edición de Tu cara me suena nos ha regalado grandes momentos: la emotiva imitación de Melani como Céline Dion que la llevó a la victoria, Goyo Jiménez despidiéndose de su barba, el reencuentro de Gisela y Chenoa o Àngel Llàcer pronunciando el que parece ser el nuevo lema del programa.

Al inicio de la segunda gala de esta edición, Àngel Llàcer ha aprovechado el saludo de Manel Fuentes para volver a repetir que Tu cara me suena es… ¡una barbaridad intergaláctica! Y eso que el presentador no se ha cortado en decirle que no le convence esta frase.

Lolita también ha confesado que no le gusta mucho este lema, pero Àngel Llàcer está convencido de que acabará enamorando a la gente y que va como anillo al dedo a lo que hace sentir este formato.

Además, en la gala de esta noche veremos a Gisela imitando a Nathy Peluso, a Esperansa Grasia interpretando ‘Potra Salvaje’ o a Bertín Osborne metiéndose en la piel de Elvis, entres muchas otras actuaciones. ¡No te la pierdas, a partir de las 22:00h en Antena 3!