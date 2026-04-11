“Volver a esta tierra para mí es un honor”: Martín Savi, emocionado en su debut en Tu cara me suena

Martín Savi ha sido el último concursante oficial en debutar en esta edición de Tu cara me suena y lo ha hecho por todo lo alto con una enérgica y compleja imitación de Mika. ¡Menudos falsetes se ha marcado!

Durante la valoración de su actuación, Chenoa ha querido recalcar la técnica vocal del artista y está convencida de que el argentino nos regalará grandes actuaciones en esta edición de Tu cara me suena.

“Para mí es una emoción muy grande estar aquí porque toda mi familia es de Europa y volver a esta tierra para mí es un honor, un orgullo y un agradecimiento”, ha confesado Martín emocionado después de la valoración de Chenoa. ¡Vuelve a disfrutar de este momento dándole al play al vídeo de arriba!