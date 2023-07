La última fantasía de Josie como Madonna con ‘Vogue’ al estilo María Antonieta

Josie tenía guardada una última sorpresa en ‘Tu cara me suena’. Al más puro estilo María Antonieta, ha imitado a Madonna con ‘Vogue’. Sin duda, se trata del broche perfecto a su paso por el programa, a toda una décima temporada en la que ha aportado imaginación, originalidad y, sobre todo, mucho espectáculo.

La canción elegida tiene mucho mensaje más allá de una puesta en escena que ha sido auténtica fantasía. Pocos pueden saber de ‘Vogue’ más que Josie, cuya vida ha girado en torno a esta revista y a su filosofía de vida. Por eso, el concursante ha conseguido unir en esta actuación su propio mundo con el de ‘Tu cara me suena’, que es una invitación a la música y a la evasión.

Hay que añadir otro elemento fundamental en el paso del concursante por este plató: la moda. Es difícil saber si este look lo ha disfrutado tanto o más que el de Celine Dion. Con él, todos los bailarines de este programa han viajado en el tiempo, reviviendo una coreografía icónica de Madonna. ¡Dale al play para disfrutar de este último rasé!

La actuación de Josie ha llenado el plató de color después de la gran apuesta final de Alfred García para ganar ‘Tu cara me suena 10’. Fiel a su estilo durante toda la temporada, ha hecho un hueco a la música más independiente para imitar a Antony and The Johnsons con una canción tan delicada y conmovedora como ‘Hope there’s someone’.

Ha sido todo un regalo a la propia música. El concursante ha actuado con voz y piano en directo, al igual que los dos instrumentos que le han acompañado en esta puesta en escena tan intimista: un violín y un violonchelo. La suma de todo ha sido un número mágico y especial.