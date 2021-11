Conoce a la bailarina de 'Tu cara me suena' que actúa con artistas como Rosalía o Shakira

Los concursantes siguen subiendo el nivel y la cuarta gala de la novena edición de 'Tu cara me suena' ha estado cargada de emoción y muchas risas.

Eva Soriano no para de superar retos; si en la gala anterior fue puro fuego bailando y cantando como Camila Cabello al ritmo de 'Don't go yet', esta vez la cómica se ha metido en la piel de Rosalía y su 'Milionària', protagonizando una actuación 'con altura'. ¡Como diría la propia Rosalía!

Pero nuestros concursantes no se sentirían tan cómodos y arropados sin el maravilloso cuerpo de baile capitaneado por Miryam Benedited, quienes gala a gala se dejan la piel y hacen que el espectador disfrute con su inmenso talento.

Después de la imitación de Eva, Manel Fuentes, como en cada actuación, agradeció su gran trabajo al cuerpo de baile y reveló una curiosidad: entre ellos se encuentra una bailarina que actúa habitualmente con artistas nacionales e internacionales de la talla de Rosalía, Shakira, Nathy Peluso, Dua Lipa o J Balvin.

Su nombre es Natalia Palomares y es formada en danzas urbanas, técnicas y contemporáneas en varias escuelas nacionales y con diferentes profesores nacionales e internacionales. Estudió derecho, pero abandonó la carrera para hacer realidad su sueño de dedicarse al baile.

A través de sus redes sociales podemos disfrutar de algunas de sus actuaciones con grandes estrellas de la música.

¡Aunque su familia de 'Tu cara me suena' siempre la lleva en el corazón allá donde vaya!

