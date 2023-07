En exclusiva: Manel Fuentes al piano cantando ‘Always Remember Us This Way’

La décima temporada de ‘Tu cara me suena’ ha puesto el broche con una Gala Final espectacular, llena de emoción y de sorpresas. Miriam Rodríguez ha inscrito su nombre en el selecto club de campeones del programa gracias a su conmovedora imitación de Lady Gaga, en un desenlace ajustadísimo con Andrea Guasch. En el fondo, todos los concursantes han sido ganadores de una edición que ha dejado multitud de momentos para la historia.

La noche ha sido un despliegue de talento, y hasta Manel Fuentes ha puesto su toque con una actuación. Eso sí, este número tan especial no ha salido en televisión, sino que lo hemos recogido en exclusiva en la web. En un momento de la grabación, el presentador se ha sentado al piano para, al igual que Miriam, cantar ‘Always Remember Us This Way’.

Manel demuestra que, además de ser el mejor maestro de ceremonias, también es un gran cantante con este temazo lleno de sensibilidad. ¡Descúbrelo en el vídeo!