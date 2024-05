El reto más difícil de David Bustamante y otras 8 razones para ver la Gala 6: "Se me está atragantando"

El pulsador reparte cada semana regalos a los concursantes de Tu cara me suena 11, aunque algunos pueden estar un poco envenenados. De cara a la Gala 6, una de las que está encantada con su imitación es Conchita porque hará de Mecano. "Con Mecano, con Ana Torroja, aprendí casi a cantar", confiesa.

También está feliz Julia Medina: "Voy a imitar a una de mis artistas favoritas del mundo". Se trata de Miley Cyrus. "No sé si lo voy a hacer bien o mal, pero lo voy a disfrutar un montón", asegura. De eso dependerá seguir encadenar una nueva victoria tras la lograda como Ana Mena.

¿Más motivos para ver la próxima gala? "España va a alucinar con que estás caderas también se mueven", asegura Miguel Lago con una enorme sonrisa, la misma que tendrá que mantener como Chayanne. Por su parte, Raoul Vázquez será Michael Bublé: "Vais a ver a un niño muy chiquitillo hacer a un crooner".

Imperdible será la imitación de Supremme de Luxe porque se transformará en Ava Max. Avanza que "la puesta en escena es muy guay": "El número tiene mucha fuerza", asegura. Para atrezo, el que tendrá Juanra Bonet para adentrarse en la jungla como Tight fit. Define su canción como "de campamentos" y nos entona un poco el famosísimo 'The lion sleeps tonight'.

Quien está sufriendo es David Bustamante: "Creo que es el reto más difícil al que me he enfrentado porque es una canción que exige muchísimo con la coreografía". "Todo a la vez se me está atragantando, estoy pasando una semana un poco complicada, es la primera vez que me pasa y espero sacarlo adelante y mirar atrás orgulloso del trabajo bien hecho", confiesa.

También tiene una gran responsabilidad Valeria Ros porque imitará a Diego Domínguez delante de él: "Me agobia mucho". Va a ser 'Chachi piruli', como el título de la canción, pero con la dificultad de convertirse en un niño de 12 años.

La otra visita ilustre de la gala será la de Marta Botía, que cantará con Raquel Sánchez Silva. "Ella baila sola es para mí como un viaje a la juventud", asegura la concursante. Así promete ser también para todos los espectadores. ¡Dale al play para descubrir todos los motivos por los que no debes perderte la gala!