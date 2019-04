VALORACIONES | GALA 3 | YOLANDA RAMOS

La actuación de Yolanda Ramos imitando a Pippi Calzaslargas no ha dejado indiferente a nadie. Las risas inundan el plató de 'Tu cara me suena', pero el jurado no pasa por alto la técnica vocal de la concursante, que brilla por su ausencia. Llàcer indica que ha sido la peor actuación que ha visto en su vida.