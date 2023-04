La queja de Agustín Jiménez y Susi Caramelo sobre el jurado: "Yo creo que está comprado"

Hay mucha competencia en la décima temporada de 'Tu cara me suena'. Por eso, después de tres galas, la clasificación está que arde, tanto por arriba como por abajo, aunque justo por la cola es por donde menos cambios de están produciendo. Esta zona tiene dos nombres propios: Agustín Jiménez y Susi Caramelo. No obstante, ellos se lo toman con humor, como el que aportan en cada programa... ¡y por el que sí se merecen un rotundo 12!

Eso sí, no quita para que, precisamente ya encarando la Gala 4, quieran lanzar un mensaje al jurado. "Las valoraciones no me están gustando en absoluto", señala Susi, que cree que quizá le tienen "un poco de manía". "No sé si me han cogido ojeriza o algo", comenta. Y eso que bordó su número formando parte de Ladilla Rusa con 'KITT y los coches del pasado'.

En una línea similar van las quejas de Agustín: "Yo creo que el jurado está comprado", asegura, especialmente descontento por las puntuaciones que pusieron a su Dj Bobo con 'Chihuahua': "No me valoró justamente". Después, también hace un poco de autocrítica: "Soy el típico alumno que dice que la culpa es de los profes por haber suspendido".

El concursante defiende de su actuación que tenía una canción "muy pegadiza" y asegura que sí cantó en inglés: "Lo que pasa es que no lo entendían, porque el mío es más cerrado". Ante nuestra cámara, intenta demostrarlo pero... ¡en qué jardín acaba metiéndose!

Sobre los puntos del jurado, Susi también cree están siendo bajos "menos el primer día": "Que me votaron muy bien Carlos Latre y Àngel Llàcer, y a mí esas cosas no se me olvidan". Aquel 'Mi bebito fiu fiu' es, sin duda, inolvidable. Por eso, prefiere no quejarse y "seguir adelante": "Hay que remontar".