Victoria de época para Merche como Juanita Reina en una gala rompedora y llena de sorpresas

Los concursantes de ‘Tu cara me suena 10’ siguen acelerando y ya en la tercera gala se han puesto a toda velocidad, aunque la actuación que ha terminado cautivando es el maravilloso homenaje a la copla que ha hecho Merche con Juanita Reina. Su ‘Lola la Piconera’ la ha convertido en ganadora de la noche, con mucha emoción y dedicatoria a su Cádiz natal.

Ha sido una victoria muy reñida y decantada por el público, ya que el jurado ha dado la misma puntuación a Alfred por su espectacular imitación de The Killers con su himno ‘Human’. El plató ha sido toda la noche una gran discoteca a la que también han puesto música Anne Igartiburu, como Pet Shop Boys y su 'Always on my mind', y Miriam Rodríguez, transformada en Cher para desmelenarse con 'I can't get no (Satisfaction)'.

Si hay una palabra que se ha repetido toda la noche, sin duda ha sido ‘Chihuahua’. Es mérito de Agustín Jiménez, que se ha convertido en Dj Bobo para poner a bailar a todo el público. Mismo efecto ha tenido Josie recreando la fantasía eurovisiva WRS pidiendo 'Llámame' a su ‘bebébé’. Y latino pero mucho más sensual ha estado Jadel con ‘La bachata’ de Manuel Turizo. ¡Cómo ha subido la temperatura en el plató!

La gala ha estado llena de cameos. Susi Caramelo se ha proclamado nueva integrante de Ladilla Rusa cantando junto a Víctor 'KITT y los coches del pasado'. Por su parte, la actuación de Andrea Guasch guardaba un secreto: ha imitado a Miley Cyrus con un guitarrista muy especial a su lado haciendo Mark Ronson: ¡Rosco, su marido!

El invitado especial ha sido Octavi Pujades, que ha puesto un broche al nivel de una Super Bowl recreando el número que hizo Maroon 5 en este evento. De hecho, ha cantado el medley de ‘Sugar’ y ‘Moves like Jagger’, dando espectáculo, sin parar de moverse, luciendo los tatuajes de Adam Levine y hasta provocando al jurado subiéndose a su mesa. ¡Pura provocación!

A mil revoluciones ha terminado una gala en la que el contrapunto lo ha puesto precisamente Merche con la elegancia y el arte de Juanita Reina. La concursante ha tirado de sus raíces gaditanas y el público ha recompensado toda la emoción que ha transmitido.