Merche, tras su victoria en ‘Tu cara me suena’: “Me hizo casi tanta ilusión que cuando me nominaron a los Grammy”

Merche ha logrado imponerse en una gala llena de actuaciones prodigiosas, y en la que el voto del público decantó la balanza hacia la artista gaditana.

Esta nueva edición de ‘Tu cara me suena’ está mostrando un nivel altísimo: en tres galas ha habido tres ganadores diferentes, y esta victoria ha sido muy especial para Merche, que compara la emoción que ha sentido con su nominación a los Grammy.

La gaditana se sintió muy cómoda sobre el escenario, lo que le permitió dar más de sí misma para lograr la victoria. "No he cantado copla nunca" avisa Merche, pero eso no le impidió derrochar arte en su actuación ya que, al ser andaluza y gaditana, es como si lo llevara en la sangre.

"En la canción se mencionaba a mi barrio, donde yo nací", comenta la cantante, quien se ha sentido muy feliz y emocionada de poder meterse en la piel de Juanita Reina con un resultado inmejorable. ¡Haz clic para ver todas las declaraciones de la ganadora!