"Podrían hacer de Las Grecas perfectamente": estos son los números que Manel Fuentes se imagina ver en Tu cara me suena 13

La cuenta atrás para una nueva edición de Tu cara me suena ha comenzado y muy pronto podremos ver en acción a Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Manel Fuentes seguirá al frente de un formato en el que lleva desde el primer día y nos ha confesado que tiene muchas ganas de ver todo lo que puede dar de sí el casting de este año.

Para hacer más amena la espera, hemos sometido al presentador de Tu cara me suena a un juego de cartas en el que debía decir qué esperaba de la participación del concursante que le tocaba.

Además, Manel Fuentes se ha atrevido a pronosticar qué duetos podrían hacer bien algunos concursantes de este año juntos. ¡Descubre el juego completo dándole al play al vídeo de arriba!