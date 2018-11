¡Qué guay poder hacer esto! El espectáculo llega a TCMS, el viernes a las 22 horas, en Antena 3

EL VIERNES A LAS 22:00 HORAS

Soraya se meterá en la piel de la espectacular Rihanna, Brays Efe tendrá que convertirse en C Tangana y Anabel Alonso pondrá ritmo a Los Cinco Latinos. Espectáculo, increíbles actuaciones y mucha diversión. No te pierdas la próxima gala de 'Tu cara me suena', el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.