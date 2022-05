Conoce a Josh Huerta, el bailarín de ‘Tu cara me suena’ que representará junto con Chanel a España en Eurovisión

Aunque todos los focos se centran en el artista principal, detrás de esta figura hay un cuerpo de baile que lo dan todo sobre el escenario y que complementa la actuación para hacerla perfecta.

En el caso de ‘Tu cara me suena’, Manel Fuentes siempre destaca la labor que realizan estos profesionales después de cada actuación, y es que en esta familia hay bailarines que se codean con los artistas más grandes del panorama nacional e internacional.

Con Eurovisión a la vuelta de la esquina, podemos decir que uno de nuestros bailarines acompañará a Chanel en su aventura al certamen que se celebra en Turín: Josh Huerta, un joven bailarín que se ha formado por todo el mundo y que colabora con la representante de España en Eurovisión.

Josh lleva en ‘Tu cara me suena’ desde la sexta edición, y nos tiene acostumbrados a unas coreografías de escándalo, donde incluso ha protagonizado auténticos momentazos en el talent show como el cierre de la imitación de Nia Correia como Nil Nas X y su ‘Montero (call me by your name)’. ¡Un broche de oro a una actuación que valió una victoria!

Este bailarín tiene el orgullo de poder decir que ha estado de gira con las Spice Girls, ¡y de haber actuado en escenarios como Wembley!

También ha coreografiado una puesta en escena de Luis Fonsi para Ucrania, donde también estuvo compartiendo escenario con otro compañero bailarín de ‘Tu cara me suena’. ¿Sabrías reconocerlo?

Y el 14 de mayo sumará otro éxito a su carrera: actuar en Eurovisión junto con Chanel y su tema ‘SloMo’, que ya están ensayando en Turín de cara a la gran final.

¡Muchos éxitos, Josh!