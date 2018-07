Edu Soto, halagado por los concursantes y jurado en su regreso a 'Tu cara me suena' para imitar a Camilo Sesto

FUE JUZGADO POR EL PROPIO CAMILO SESTO

Edu Soto ha sido recibido con los brazos abierto por los concursantes y jurado en su vuelta a 'casa'. El actor y cantante participó en la cuarta temporada de 'Tu cara me suena', y ahora ha vuelto como invitado para imitar a uno de los artistas más prestigiosos del país, Camilo Sesto, y ser juzgado por el propio artista. Edu no defraudó y dejó boquiabierto al plató con su brillante actuación, recibiendo felicitaciones por parte de todo el equipo del programa a través de las redes sociales.