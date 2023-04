Lolita, incapaz de aguantar las lágrimas tras un ataque de risa: “El covid le ha afectado más de lo que esperábamos”

El jurado estaba mostrando sus puntuaciones a los concursantes durante la cuarta gala de 'Tu cara me suena' cuando un pleno de cuatros sorprendió a Anne Igartiburu.

Lolita llevó la voz cantante en la valoración a la presentadora, alegando que desgraciadamente hay que ponerle esa nota a alguien aunque su imitación haya sido de notable. "Es una putada", ha dicho la miembro del jurado.

Rápidamente, Carlos Latre le señala a su compañera que el programa se repite el domingo por la mañana, por lo que esa palabra no se debería decir. ¡Menudo lapsus de nuestra Lolita!

Pero la cosa no quedó ahí, ya que las valoraciones se siguieron sucediendo... pero Lolita no consiguió avanzar y siguió excusándose que no había metido tanto la pata. Eso sí, otro divertido fail provocó una risa incontrolable en Lolita que acabaron en lágrimas.

¿Qué quería decir la artista? ¡Mira este hilarante momento en el vídeo!